Польські спецслужби: Росія занурюється в хаос і слабшає

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Польські спецслужби спостерігають ознаки того, що Росія занурюється в хаос і слабшає через війну проти України, повідомляє Новое время.

Про це повідомив уповноважений уряду Польщі з безпеки інформаційного простору Станіслав Жарін у Twitter.

Він зазначив, що у Москві відбуваються масові затримання, внутрішні спецслужби РФ здійснюють «панічні дії», відбуваються облави на призовників, а у військових базах РФ регулярно щось вибухає.

"Останні дані говорять про те, що Росія занурюється в хаос" , - пише він.

Він додав, що в РФ наростає економічна криза, а Росія не здатна забезпечити громадян "навіть елементарними послугами".