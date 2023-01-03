Польські спецслужби: Росія занурюється в хаос і слабшає
Польські спецслужби спостерігають ознаки того, що Росія занурюється в хаос і слабшає через війну проти України, повідомляє Новое время.
Про це повідомив уповноважений уряду Польщі з безпеки інформаційного простору Станіслав Жарін у Twitter.
Він зазначив, що у Москві відбуваються масові затримання, внутрішні спецслужби РФ здійснюють «панічні дії», відбуваються облави на призовників, а у військових базах РФ регулярно щось вибухає.
"Останні дані говорять про те, що Росія занурюється в хаос", - пише він.
Він додав, що в РФ наростає економічна криза, а Росія не здатна забезпечити громадян "навіть елементарними послугами".
"Війна проти України послаблює Росію. Це добрі новини", - додав він.