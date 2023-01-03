ЗМІ: Ердоган знову проведе окремі переговори з Зеленським та Путіним

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує цього тижня провести окремі переговори з українським колегою Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним, повідомляє РБК-Україна.

Як повідомляє Hurriyet, про це заявив речник турецького президента Ібрагім Калин.

За його словами, переговори Ердогана із Зеленським та Путіним пройдуть завтра, 4 січня.

Більш детальних подробиць про те, що саме планується обговорити під час перемовин, Калин не розкрив.

При цьому розмову Путіна з Ердоганом 4 січня підтвердив і речник президента РФ Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, 11 грудня Ердоган також поспілкувався з Путіним та Зеленським. Під час розмови з главою української держави вони обговорили ініціативу Grain from Ukraine.

Також ми писали, що, за словами Ердогана, Захід у питанні врегулювання війни Росії проти України нібито займався "лише провокаціями".