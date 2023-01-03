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ЗМІ: Ердоган знову проведе окремі переговори з Зеленським та Путіним

ЗМІ: Ердоган знову проведе окремі переговори з Зеленським та Путіним
Фото: Facebook

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган планує цього тижня провести окремі переговори з українським колегою Володимиром Зеленським та російським диктатором Володимиром Путіним, повідомляє РБК-Україна.

Як повідомляє Hurriyet, про це заявив речник турецького президента Ібрагім Калин.

За його словами, переговори Ердогана із Зеленським та Путіним пройдуть завтра, 4 січня.

Більш детальних подробиць про те, що саме планується обговорити під час перемовин, Калин не розкрив.

При цьому розмову Путіна з Ердоганом 4 січня підтвердив і речник президента РФ Дмитро Пєсков.

Нагадаємо, 11 грудня Ердоган також поспілкувався з Путіним та Зеленським. Під час розмови з главою української держави вони обговорили ініціативу Grain from Ukraine.

Також ми писали, що, за словами Ердогана, Захід у питанні врегулювання війни Росії проти України нібито займався "лише провокаціями".

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