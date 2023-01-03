Шмигаль: Росія завдала збитків Україні на суму понад 700 млрд доларів

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Збитки, які Росія завдала Україні з початку повномасштабного вторгнення, перевищують 700 млрд доларів, повідомляє Новое время.

Про це повідомив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Шмигаль нагадав, що на початок червня сума завданих збитків становила 350 млрд доларів.

"Враховуючи останні атаки на нашу інфраструктуру, сьогодні ця сума досягає понад 700 млрд доларів" , - сказав прем'єр.

Він додав, що спільно зі Світовим банком Київ планує провести чергову верифікацію потреб України на швидке відновлення.

14 листопада Генеральна Асамблея ООН ухвалила резолюцію щодо притягнення Росії до відповідальності за її дії та примусу до виплати військових репарацій Україні.

У вересні Шмигаль говорив, що уряд хоче отримати близько 300—500 млрд доларів російських активів, заморожених у різних країнах, і використати кошти на відновлення країни.