У Yasno поділились прогнозами для Києва: поки що все по графіку

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

У Київ подаються значні обсяги електроенергії, тому столиця освітлюється за графіками відключень електроенергії, інших відключень поки що не планується, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив гендиректор постачальника електроенергії Yasno Сергій Коваленко у Facebook.

"Київ повернувся до стабілізаційних графіків. Тепла погода та вихідні на виробництвах і бізнесах дали змогу провести свята практично без відключень. Але зараз усі повертаються. І щоб не нашкодити системі, колеги повинні стежити за потужністю, що ми споживаємо.

Поки що прогнози втішні. На Київ подаються значні обсяги електроенергії, тому ми цілком у графіках, не перевищуючи обмежень. Це означає, що в білих та світло-сірих зонах схеми світло має бути.

Інших відключень поки що не планується. Звісно, якщо не буде нових атак".

При цьому Коваленко попередив, що високою залишається ймовірність локальних аварійних відключень.

Він закликав містян після включення світла, не вмикати всі енергоємні прилади одночасно, щоб не викликати перевантаження обладнання.