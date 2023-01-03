ЗМІ: У Білорусь прилетів російський літак для коригування ударів

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Сьогодні, 3 січня, Росія перекинула у Білорусь свій літак далекого радіолокаційного виявлення А-50У, який використовується для коригування ударів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє "Беларускі Гаюн" у Telegram.

За даними моніторингової групи, сьогодні о 21:25 у Мачулищах приземлився борт Іл-76 А-50У із реєстраційним номером RF-50608. При цьому попереднього разу цей борт прилітав до Білорусі 24 лютого 2022 року.

Також "Гаюн" додає, що 30 грудня з Білорусі до Росії відлетів Іл-76 А-50У "Сергій Атаянц" із реєстраційним номером RF-93966.

Зазначимо, що А-50 може служити командним пунктом та застосовуватися для управління винищувачів та ударної авіації при їх наведенні на конкретні цілі.

Нагадаємо, востаннє такий літак прилітав до Білорусі 14 грудня.

Також ми писали, що за 13 годину 30 грудня до Білорусі на аеродром у Мачулищах прилетіли шість військово-транспортних літаків Іл-76МД Повітряно-космічних сил РФ.