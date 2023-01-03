Мер Мелітополя розповів, що з міста тікають російські медики

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Мер тимчасов окупованого Мелітополя Іван Федоров повідомив, що слідом за колаборантами з тимчасово окупованого Мелітополя тікають російські медики, повідомляє Ділова столиця.

Про це він написав у Telegram.

"Мелітопольська лікарня була чи не останньою на території тимчасово окупованої Запорізької області, яка надавала допомогу цивільним мешканцям, але вже майже місяць, як туди також почали привозити поранених, захворілих рашистів, і для цивільного населення стає все менше місця в цій лікарні" , — пише Федоров.

За його словами, медики покидають місто через дії сил спротиву та страх перед ЗСУ, а також надвисоку кількість поранених російських військових, на яких не вистачає ні медперсоналу, ні ліжко-місць, та поведінку окупантів, яких доставляють до лікарень у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Федоров повідомляє, що від тотальної нестачі медперсоналу окупанти і погрозами, і підкупом намагаються вмовити українських медичних працівників допомогти російським військовим. Водночас, як стверджує мер, українські медики відмовляються співпрацювати з ворогом попри терор.

Він додав, що 90% аптек в Мелітополі не працюють, а ті, що залишилися, майже не мають асортименту ліків, і вартість медикаментів надто висока.