Подоляк: Проведення саміту Україна – ЄС у Києві посилає сигнал Росії

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Проведення саміту Україна – ЄС у Києві посилає сигнал країні-терористу Росії, повідомляє Новое время.

Про це заявив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону у вівторок, 3 січня.

Подоляк назвав місце проведення саміту символічним і зазначив, що кожним таким кроком "Європа наголошує, що вона з Україною із принципових позицій і буде до кінця".

"Цей саміт чітко говорить про те, що Росія — це минуле для Європи, а Україна — і сьогодення, і майбутнє. І все робитиметься для того, щоб Україну якнайшвидше інтегрували до Європи: і фінансово, і економічно, і з погляду транскордонності, військової солідарності тощо" , — сказав він.

Радник глави ОП додав, що це також сигнал країні-агресору забути про «можливість фіналізувати війну на своїх умовах»:

«Якщо Україні знадобиться для перемоги ще додаткова допомога, Європа обов'язково це робитиме. І цей саміт буде підкреслювати, що для нас Україна — це пріоритетний напрямок розвитку Європи загалом».

2 січня президент Володимир Зеленський провів переговори з головою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляйєн. За їхніми підсумками стало відомо, що наступний саміт Україна – ЄС пройде в Києві 3 лютого. До цього очікувалося, що він відбудеться у Брюсселі.

За словами глави представництва ЄС в Україні Матті Маасікаса, на саміті порушать питання переговорів щодо членства України в ЄС.