Новий глава МЗС Ізраїлю передав Лаврову повідомлення

Новий глава МЗС Ізраїлю Елі Коен передав країні-агресорові Росії послання від держсекретаря США Ентоні Блінкена, повідомляє The Times of Israel у вівторок, 3 січня, із посиланням на високопоставленого дипломата, повідомляє Новое время.

За словами джерела, під час телефонної розмови з Сергієм Лавровим у другій половині дня у вівторок Коен передав йому послання Блінкена, з яким говорив напередодні. Про що саме йшлося, він не уточнив. Дзвінок запросили росіяни, стверджує ізраїльський урядовець.

The Times of Israel також пише, що близько полудня у вівторок Ізраїль запросив розмову з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою. Видання посилається на «високопоставленого українського чиновника», який заявив, що Київ очікував від Ізраїлю скасування розмови з Лавровим або його перенесення доти, доки не відбудеться розмови з Кулебою, але цього не сталося.