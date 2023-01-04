ISW: Пригожин перекладає відповідальність за невдачі у Бахмуті на Міноборони РФ

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Керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин намагається перекласти на Міністерство оборони РФ відповідальність за провали у Бахмуті, вважають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), повідомляє Українська правда.

Аналітики інституту пишуть, що Євген Пригожин спробував виправдати відсутність прогресу групи ПВК "Вагнер" в Бахмуті, чим підтвердив попередні оцінки ISW про те, що російські сили в Бахмуті досягли кульмінації.

Так, аналітик зазначають, що в інтерв'ю одному з російських пропагандистських медіа 31 грудня Пригожин заявив, що "вагнерівці" не можуть прорвати українську оборону в Бахмуті. Він розповів, що наступальні операції є дуже виснажливими, оскільки кожен будинок в місті є "фортецею". Пригожин розповів, що українці мають у Бахмуті оборонні лінії через кожні 10 метрів, а тому російські війська повинні зачищати будівлю за будівлею.

"Це значний поворот для Пригожина і перший раз, коли він представив ПВК "Вагнера" в Бахмуті як таку, що фактично не досягла успіху. У жовтні Пригожин заявляв, що "вагнерівці", які діють в районі Бахмута, просуваються за день на 100-200 метрів. ПВК "Вагнер" проводила інформаційні операції, стверджуючи, що вона досягла успіхів в Бахмуті без допомоги інших російських сил" , – йдеться у звіті ISW.

Аналітики вважають, що Пригожин, ймовірно, створює інформаційні умови для того, щоб перекласти відповідальність за невдачі "вагнерівців" у Бахмуті на Міністерство оборони Росії або російську оборонну промисловість.

"Наййманці з "Вагнера" заявили Пригожину, що вони не змогли прорвати українські позиції в Бахмуті через недостатню кількість бронетехніки, боєприпасів та 100-мм снарядів. Ця заява має на меті зняти особисту відповідальність ПВК "Вагнер" та Пригожина, приписуючи їхню неспроможність захопити Бахмут більш широким проблемам розподілу російських ресурсів" , – наголосили в інституті.

Основні висновки ISW за 3 січня: