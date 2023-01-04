Зима повертається із "відпустки". Синоптик дала прогноз на сьогодні
Сьогодні масові теплові рекорди вже малоймовірні, хоча ще переважатиме порівняно тепла погода, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.
"Максимальна температура повітря завтра становитиме у більшості областей України +2+8 градусів, на півдні та заході +5...+11 градусів" , - розповіла вона.
Якісь серйозні опади – навряд чи будуть у середу. Вітер очікується переважно північно-західний, 5-12 метрів за секунду.
погода у Києві
У столиці сьогодні температура повітря почне знижуватись, хоча ще буде з "плюсами", протягом дня +3...+5 градусів.
"Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 метрів за секунду" , - додала Діденко.
Як повідомлялося, перший день 2023 став аномально теплим навіть для весняного дня, а не те, що для зими. За добу було встановлено 64 рекорди.