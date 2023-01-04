Зима повертається із "відпустки". Синоптик дала прогноз на сьогодні

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Сьогодні масові теплові рекорди вже малоймовірні, хоча ще переважатиме порівняно тепла погода, пише Наталія Гурковська, РБК-Україна.

"Максимальна температура повітря завтра становитиме у більшості областей України +2+8 градусів, на півдні та заході +5...+11 градусів" , - розповіла вона.

Якісь серйозні опади – навряд чи будуть у середу. Вітер очікується переважно північно-західний, 5-12 метрів за секунду.

погода у Києві

У столиці сьогодні температура повітря почне знижуватись, хоча ще буде з "плюсами", протягом дня +3...+5 градусів.

"Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 метрів за секунду" , - додала Діденко.

Як повідомлялося, перший день 2023 став аномально теплим навіть для весняного дня, а не те, що для зими. За добу було встановлено 64 рекорди.