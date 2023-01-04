Сили оборони відбили ворожі атаки біля 10 населених пунктів.

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Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

3 січня Сили оборони України відбили атаки супротивника у районах 10 населених пунктів, повідомляє Українська правда.

"Противник минулої доби завдав 7 ракетних, 18 авіаційних ударів і здійснив понад 85 обстрілів з реактивних систем залпового вогню, зокрема, з цивільної інфраструктури міст Краматорськ Донецької області, Запоріжжя та Херсон. Є постраждалі серед мирного населення.

Загроза ворожих авіаційних та ракетних ударів залишається на всій території України.

Окупанти зосереджують зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському та намагаються покращити тактичне становище підрозділів своїх військ на Куп'янському, Лиманському та Авдіївському напрямах. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському напрямках ворог обороняється.

Минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів у районах населених пунктів Стельмахівка та Білогорівка Луганської області та Соледар, Червона Гора, Бахмут, Майорськ, Мар'їнка, Новомихайлівка, Перемога та Красногорівка Донецької області”, - пише генеральний штаб ЗСУ у Facebook.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямах обстановка без істотних змін, ворог зберігає військову присутність у прикордонних районах, ознак формування його наступальних угруповань не виявлено. Обстріляно райони населених пунктів Карповичі, Леонівка та Грем'яч Чернігівської області; Ромашкове та Рожковичі – Сумської та Стрілечтя, Червоне, Зелене, Тернова, Стариця, Огурцеве, Вовчанськ та Амбарне на Харківщині.

На Куп'янському та Лиманському напрямках вогневий вплив зазнали понад 15 населених пунктів. Серед них – Новомлинськ, Дворічна, Куп'янськ, Котлярівка та Табаївка Харківської області та Макіївка, Майданчик та Діброва на Луганщині.

На Бахмутському та Авдіївському напрямках противник обстріляв райони понад 25 населених пунктів. Зокрема – Краматорськ, Спирне, Білогорівка, Яківка, Соледар, Бахмут, Кліщеївка, Водяне та Мар'їнка Донецької області.

На Новопавлівському напрямку вогневу поразку зазнали Временка, Велика Новосілка, Нескучне, Вугледар та Микільське у Донецькій області.

На Запорізькому та Херсонському напрямах постраждали райони понад 25 населених пунктів. Ворог не припиняє обстрілу цивільної інфраструктури міст та селищ уздовж правого берега річки Дніпро. Вражена громадянська інфраструктура Запоріжжя та Херсона.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала 12 ударів по районах зосередження загарбників та удару по позиції зенітно-ракетного комплексу противника.

Крім того, українські ракетники та артилеристи вразили 2 пункти управління, 5 районів зосередження живої сили та військової техніки, склад боєприпасів та пункт управління БпЛА окупантів.