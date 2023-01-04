Які новинки світового автопрому з'являться в Україні у 2023 році

Незважаючи на війну, на український ринок виходять новинки світового автопрому. 2023 року також очікується багато цікавих прем'єр. Дилери привезуть до України високотехнологічні моделі різних брендів. Серед них Toyota, Lexus, Opel, Nissan, Peugeot, MG, Volkswagen, Mitsubishi, BMW, Mazda, Ford, Suzuki, Audi та інші, повідомляє Автоцентр.

Влітку у продаж надійде оновлений компактний кросовер Skoda Kamiq та рестайлінгова Skoda Scala. Їм підкоригують зовнішність, привівши відповідно до нової мови дизайну марки. Також їх зроблять економічнішими, щоб скоротити кількість шкідливих викидів.

Восени чеська марка порадує своїх українських шанувальників оновленими Octavia та Superb. Моделям не лише осучаснять екстер'єр, а й суттєво розширять пакети систем допомоги водію та помічників безпеки. Також їм розширять лінійку двигунів, додавши до неї гібридні агрегати.

Вже цього місяця (січні 2023 року) у продаж надійде компактний кросовер Toyota Corolla з гібридною силовою установкою. Прийом замовлень на стильну та економічну новинку відкрито. Вартість автомобілів в наявності буде оголошена пізніше. Машини, замовлені у виробництво, коштуватимуть щонайменше 1 416 236 грн.

Кросовер займає нішу між Yaris Cross та RAV4. Вона досягає завдовжки 4460 мм при колісній базі 2640 мм. Під капотом знаходиться 2,0-літровий чотирициліндровий бензиновий двигун, який пов'язаний із електромотором і сумарно видає 197 к.с. потужності. Витрата палива 6,3 літри на 100 км.

Пізніше, а якщо точніше, то навесні цього року на ринок вийдуть кросовери Lexus RX і Lexus RZ 2022. Якщо говорити про першу новинку, то вона буде доступна в Україні в різних модифікаціях з бензиновим мотором та гібридною силовою установкою. Вартість автомобіля буде оголошена ближче до старту продажу.

Дістанеться в Україну і електричний кросовер Lexus RZ, який був представлений у квітні 2022 року. Він побудований на платформі e-TNGA, на якій базуються Toyota bZ4X та Subaru Solterra. В оснащення входять мультимедійна система Lexus Interface, цифрова панель приладів, пакет новітніх систем безпеки і цифрових асистентів Lexus Safe.

Модель буде доступна у двох версіях – з одним електромотором, розташованим на передній осі, на 204 л. або двома моторами (на передній та задній осі) потужністю 109 л.с. кожен. Запас ходу до 600 км. йому забезпечить батарея на 90 кВтг. Ціни розкриють пізніше.

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