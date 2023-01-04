Британська розвідка пояснила причину високих втрат російських окупантів
Непрофесіоналізм російської армії сприяє високому рівню втрат особового складу. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії, повідомляє Ділова столиця.
Як зазначається у зведенні, 31 грудня 2022 року Україна завдала удару по будівлі ПТУ в місті Макіївка, що утримується Росією, недалеко від Донецька, яку Росія захопила для використання у військових цілях. Будівля була повністю зруйнована і, як підтвердили в Міноборони Росії, загинуло 89 російських військовослужбовців.
"З огляду на масштаби пошкоджень існує реальна ймовірність того, що боєприпаси зберігалися поряд з розміщенням військ, які вибухнули під час удару, викликавши вторинні вибухи", — йдеться в повідомленні.
За даними британської розвідки, будівля знаходилася всього за 12,5 км від Авдіївського сектора лінії фронту, одного з найзапекліших районів конфлікту.
"Російські військові мають досвід небезпечного зберігання боєприпасів задовго до нинішньої війни, але цей інцидент показує, як непрофесіоналізм сприяє високому рівню втрат у Росії", — зазначають у Міноборони Британії.
Нагадаємо, за даними британської розвідки, російським військам навряд чи вдасться досягнути значного прориву під Бахмутом Донецької області найближчими тижнями.