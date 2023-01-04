Британська розвідка пояснила причину високих втрат російських окупантів

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Непрофесіоналізм російської армії сприяє високому рівню втрат особового складу﻿. Про це йдеться у повідомленні Міністерства оборони Великої Британії, повідомляє Ділова столиця.

Як зазначається у зведенні, 31 грудня 2022 року Україна завдала удару по будівлі ПТУ в місті Макіївка, що утримується Росією, недалеко від Донецька, яку Росія захопила для використання у військових цілях. Будівля була повністю зруйнована і, як підтвердили в Міноборони Росії, загинуло 89 російських військовослужбовців.

"З огляду на масштаби пошкоджень існує реальна ймовірність того, що боєприпаси зберігалися поряд з розміщенням військ, які вибухнули під час удару, викликавши вторинні вибухи" , — йдеться в повідомленні.

За даними британської розвідки, будівля знаходилася всього за 12,5 км від Авдіївського сектора лінії фронту, одного з найзапекліших районів конфлікту.

"Російські військові мають досвід небезпечного зберігання боєприпасів задовго до нинішньої війни, але цей інцидент показує, як непрофесіоналізм сприяє високому рівню втрат у Росії" , — зазначають у Міноборони Британії.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, російським військам навряд чи вдасться досягнути значного прориву під Бахмутом Донецької області найближчими тижнями.