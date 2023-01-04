Понад 70% українців готові до проблем із опаленням узимку - опитування

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Станом на грудень 74% українських громадян вважали свої домогосподарства готовими до можливих проблем з опаленням узимку, свідчать результати опитування КМІС.

"У вересні 70% респондентів стверджували, що їхнє домогосподарство скоріше або повністю готове до можливих проблем з опаленням взимку, хоча з них лише 24% вважають себе повністю готовими, тоді як 47% вважають себе скоріше готовими і стверджують, що "ще є дещо, що потрібно зробити для підготовки" , - йдеться у результатах опитування.

Станом на грудень 74% респондентів вважали свої домогосподарства готовими до можливих проблем із опаленням узимку.

При цьому з 24% до 34% зросла частка тих, хто вважав їх повністю готовими (вважають себе скоріше готовими, але при цьому вважають, що ще є дещо, що потрібно зробити – 40%).

За результатами опитування, частка респондентів, які у вересні вважали свої сім'ї неготовими, становила 24%, а у грудні – 21%.

Опитування було проведено КМІС 4 – 27 грудня 2022 року методом телефонних інтерв'ю.

Усього було опитано 995 респондентів у віці 18 років та старше. До вибірки не включалися мешканці територій, які тимчасово не контролювалися владою України до 24 лютого 2022 року (АР Крим, м. Севастополь, окремі райони Донецької та Луганської областей), а також опитування не проводилося з громадянами, які виїхали за кордон після 24 лютого 2022 року року