Ситуація в регіонах: Окупанти тримають під вогнем 9 областей

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

За даними обласних військових адміністрацій, за минулу добу загарбники били по 9 областях України, вночі ракетами атакували Запоріжжя, обстрілів зазнали 19 населених пунктів цього регіону, повідомляє Українська правда.

Запорізька: вночі ворог знову атакував ракетами околиці Запоріжжя. В результаті прильоту трьох ракет С-300 на об'єкті цивільної інфраструктури виникла пожежа. За попередніми даними, одна людина поранена. Дані уточнюються.

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Запоріжжя, Гуляйполе, Новоданилівка, Дорожнянка, Малв Щербаки, Степове, Кам'янське, Залізничне, Білогір'я, Плавні, Оріхів, Гуляйполе, Новоандріївка, Ольгівське, Чарівне, Полтавка, Мала Токмачка, Малинівка, Гуляйпільське. Є руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів РФ.

Чернігівщина: три обстріли за добу, всі — Новгород-Сіверський район, із артилерії, мінометів та АГС. Без жертв та руйнувань. Вночі — без обстрілів.

Сумщина: вчора вдень росіяни обстріляли Середино-Будську громаду із мінометів. Було 4 прильоти 120мм калібру. Зноб-Новгородська громада — 6 мін вчора ввечері.

Обійшлося без руйнувань та постраждалих.

Харківщина: на Слобожанському напрямку ворог обстріляв райони населених пунктів Стрілеча, Красне, Зелене, Тернова, Стариця, Огірцеве, Вовчанськ і Амбарне.

На Куп’янському напрямку вогневого впливу зазнали Новомлинськ, Дворічна, Куп’янськ, Котлярівка і Табаївка.

У Вовчанську обстрілами пошкоджено приватний будинок.

У смт Дворічна окупанти обстріляли пожежні автомобілі. Там отримав поранення 42-річний чоловік. Госпіталізований у стані середньої тяжкості. У Куп‘янську вибухову травму отримав 50-річний чоловік. Госпіталізований. Стан - середній.

Дніпропетровщина: росіяни знову обстрілювали Нікопольщину. Російська важка артилерія ударила по самому Нікополю. Без жертв. У місті пошкоджені кілька будинків та кілька господарських споруд, автівка, газогін та лінія електропередач.

Луганщина: ворожі атаки відбито поблизу Стельмахівки і Білогорівки.

На Куп’янському та Лиманському напрямках вогневого впливу з боку росіян зазнали Макіївка, Площанка і Діброва.

Ситуація в області залишається складною.

Донеччина: вночі — три ракетні удари по м. Костянтинівка. Постраждали складські приміщення підприємства, спортивне поле та подвір'я школи.

Зранку активізувалися бойові дії на лінії фронту в Очеретинській громаді, триває артобстріл села Веселе.

Протягом доби — обстріли м.Курахове та м.Гірник. Є пряме влучання в п‘ятиповерховий житловий будинок у Кураховому, частково пошкоджені ще 5 багатоповерхівок. Знеструмлена Карлівська фільтрувальна станція.

Впродовж ночі обстріли позицій та околиць Торецької громади з важкого озброєння та стрілецької зброї. Пошкоджено ЛЕП за межами міста.

На Донеччині за добу: 1 загиблий, 5 поранених цивільних.

Миколаївщина: вчора вдень ворожих обстрілів зазнав населений пункт Куцурубської громади Миколаївського району. Пошкоджено житлові будинки та господарські споруди. Без жертв.

Херсонщина: від артилерійських обстрілів постраждала цивільна інфраструктура населених пунктів: Херсон, Молодіжне, Антонівка та Берислав.

На виїзді з Малої Олександрівки Бериславського району автомобіль з цивільними натрапив на російську вибухівку. Внаслідок отриманих поранень загинули двоє чоловіків, ще один дістав поранення, за його життя борються лікарі.

В цілому на Херсонщині минулої доби загинули 2 людей, 5 поранені.