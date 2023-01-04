МЗС: Patriot почне захищати Україну "в максимально стислі терміни"

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Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що американська система Patriot буде розгорнута в Україні у максимально стислі терміни. Підготовку до передачі цих систем уже розпочали, повідомляє Українська правда.

"Минулий рік ми завершили революційним рішенням про надання Україні американських систем Patriot, про що домовилися лідери України та США Володимир Зеленський і Джозеф Байден. Очікуємо розгортання "Петріотів" у максимально стислі терміни. Підготовка до передачі цих систем уже розпочалася" , - заявив Кулеба.

У грудні Вашингтон оголосив про надання чергового пакета військової допомоги майже на 2 млрд доларів, у якому було анонсовано постачання першої батареї комплексу протиракетної оборони Patriot для України.

Раніше повідомлялося, що українські військові вже почали курс підготовки щодо роботи з цими системами. Україною розроблено спеціальний план підготовки військових до роботи на системах Patriot.