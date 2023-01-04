ГУР: Партизани в РФ активізувалися, під Красноярськом зупинили ешелони

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що в ніч на 4 січня в Росії в районі Красноярська невідомі зупинили рух потягів, що в ГУР вважають доказом активізації руху опору в РФ.

"Військова розвідка України фіксує активізацію руху опору в РФ.

У ніч на 4 січня в Росії партизани в чергове зупинили рух цивільних поїздів і військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці в районі Красноярська" , - заявляють у ГУР.

Російські ЗМІ та медіа нічого не повідомляють про інцидент на залізниці поблизу Красноярська.

А за даними ГУР, у новому 2023 році "це вже принаймні шостий випадок знищення блоків сигналізації, централізації та блокування на залізниці у різних регіонах Росії, що призводить до порушень у графіках руху військових ешелонів".

За підрахунками ГУР, у 2022 році було зафіксовано близько 40 таких випадків, а також випадки знищення залізничних трансформаторів та локомотивів.