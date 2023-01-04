ГУР: Партизани в РФ активізувалися, під Красноярськом зупинили ешелони
Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що в ніч на 4 січня в Росії в районі Красноярська невідомі зупинили рух потягів, що в ГУР вважають доказом активізації руху опору в РФ.
"Військова розвідка України фіксує активізацію руху опору в РФ.
У ніч на 4 січня в Росії партизани в чергове зупинили рух цивільних поїздів і військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці в районі Красноярська", - заявляють у ГУР.
Російські ЗМІ та медіа нічого не повідомляють про інцидент на залізниці поблизу Красноярська.
А за даними ГУР, у новому 2023 році "це вже принаймні шостий випадок знищення блоків сигналізації, централізації та блокування на залізниці у різних регіонах Росії, що призводить до порушень у графіках руху військових ешелонів".
За підрахунками ГУР, у 2022 році було зафіксовано близько 40 таких випадків, а також випадки знищення залізничних трансформаторів та локомотивів.
"Суттєва активізація рейкових партизанів у Росії відбулася після оголошення путінським режимом часткової мобілізації", - додають у військовій розвідці України.