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ГУР: Партизани в РФ активізувалися, під Красноярськом зупинили ешелони

ГУР: Партизани в РФ активізувалися, під Красноярськом зупинили ешелони
Фото: t.me/ministry_of_defense_ua

Головне управління розвідки Міністерства оборони України заявляє, що в ніч на 4 січня в Росії в районі Красноярська невідомі зупинили рух потягів, що в ГУР вважають доказом активізації руху опору в РФ.

"Військова розвідка України фіксує активізацію руху опору в РФ.
У ніч на 4 січня в Росії партизани в чергове зупинили рух цивільних поїздів і військових ешелонів на ділянці Транссибірської залізниці в районі Красноярська", - заявляють у ГУР.

Російські ЗМІ та медіа нічого не повідомляють про інцидент на залізниці поблизу Красноярська.

А за даними ГУР, у новому 2023 році "це вже принаймні шостий випадок знищення блоків сигналізації, централізації та блокування на залізниці у різних регіонах Росії, що призводить до порушень у графіках руху військових ешелонів".

За підрахунками ГУР, у 2022 році було зафіксовано близько 40 таких випадків, а також випадки знищення залізничних трансформаторів та локомотивів.

"Суттєва активізація рейкових партизанів у Росії відбулася після оголошення путінським режимом часткової мобілізації", - додають у військовій розвідці України.

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