Буданов: Україна на весну планує великий наступ

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю "ABC News" повідомив, що Україна на весну планує великий наступ, а найзапекліші бої очікуються у березні, повідомляє Українська правда.

"Це (коли ми побачимо більше) звільнення територій і нанесення остаточної поразки Російській Федерації" , - підкреслив Буданов.

За його словами, "це буде відбуватися по всій території України, від Криму до Донбасу".

"Наша мета, і ми її досягнемо, - повернення до кордонів 1991 року, такою, якою Україну визнають всі суб'єкти міжнародного права" , - наголосив він.

Також начальник ГУР не виключив подальших ударів по території Росії, однак не уточнив, хто за ними стоятиме.

Він додав, що атаки будуть відбуватися "все глибше і глибше" всередині Росії, але зможе прокоментувати, хто ці удари наносив, лише після закінчення війни.