Буданов заявив, що РФ більше не становить військової загрози світу

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Режим російського диктатора Володимира Путіна є посміховиськом. Російська Федерація більше не становить військової загрози світу, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява керівника ГУР МО Кирила Буданова в інтерв'ю ABC News.

Щодо майбутнього Росії, він сказав, що тут є кілька сценаріїв, але меседж чіткий:

"Не варто боятися трансформації Росії. Це піде тільки на користь усьому світу".

"Режим Путіна є посміховиськом для всіх" , - заявив Буданов, додавши, що російські війська практично змушені захищати тимчасово окуповані території України, проте ненадовго.

"Росія більше не є військовою загрозою для світу, це просто вигадка" , - зазначив очільник ГУР МО.

За словами Буданова, єдиною проблемою, яка залишається, - це ядерний арсенал Росії "і неконтрольований режим", який призведе до того, що "весь світ усвідомить необхідність денуклеаризації Росії або принаймні міжнародного контролю над її ядерним арсеналом".

"Терористична країна, яка замахується на всіх ядерною битою і вивергає загрози, - це не той режим, який має етичне чи політичне право контролювати зброю масового знищення" , - підсумував Буданов.

Нагадаємо, також в цьому інтерв'ю очільник української розвідки заявив, що цією весною Україна планує великий контрнаступ, а бойові дії на лінії фронту в березні будуть "найспекотнішими".