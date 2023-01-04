У ЗСУ відреагували на інформацію про захлинання російського наступу під Бахмутом

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У Збройних силах України вважають, що російський наступ під Бахмутом Донецької області ще не вичерпав своїх можливостей, повідомляє Новое время.

Про це у середу, 4 січня, заявив речник Східного угруповання військ Сергій Череватий в ефірі 24 каналу, коментуючи інформацію британської розвідки про послаблення російських сил під Бахмутом.

"Британська розвідка має серйозні джерела і я думаю, що тут є елемент футурології, з погляду наперед […] Динаміка атак ворога залишається середньою: приблизно така ж, як і була всі останні тижні […] Поки що сказати, що ворог захлинувся вже в своїх атаках і перестав намагатися прорвати нашу оборону, — рано" , — висловився представник ЗСУ.

За словами Череватого, наразі на Бахмутському напрямку не фіксують системного затишшя. За добу російські окупанти 238 разів завдали ударів по цій ділянці фронту. Також там відбулося 22 боєзіткнення, а ворог втратив 142 людей вбитими і 204 пораненими.

3 січня британська розвідка повідомила, що період найсильнішого наступу росіян у районі Бахмута вже минув. Варіант значного російського прориву біля цього населеного пункту розвідники вважають малоймовірним.

Раніше подібні тези озвучували й в американському Інституті вивчення війни (ISW). У звіті за 28 грудня аналітики зазначали, що російські окупанти досягли граничного виснаження сил при спробі захопити Бахмут. На думку експертів, росіяни більше не здатні досягти значних оперативних успіхів на цій ділянці фронту.