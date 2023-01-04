Подоляк: Для закінчення війни росіяни мають видати авторів спецоперації

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Війна в Україні не закінчиться, поки росіяни повністю не покинуть території нашої країни, включно з Кримом, а також не видадуть авторів вторгнення, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив радник голови Офісу президента Михайло Подоляк, повідомляє його Twitter.

"Ніхто не зупинятиметься… поки росіяни не втечуть з України, не повернуть українцям вкрадені в них будинки та квартири в Криму, не видадуть авторів "спеціальної воєнної операції"/воєнних злочинців, не вивчать сенсу поняття "міжнародне право"" , - зазначив Подоляк.

Нагадаємо, нещодавно керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов заявив, що 2023 рік може стати для України переможним. За його словами, хороших новин варто очікувати у середині або у другій половині 2023-го.