Президент Румунії закликав Зеленського переглянути закон про нацменшини

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Під час телефонної розмови з Володимиром Зеленським у середу президент Румунії Клаус Йоганніс закликав українську сторону переглянути ухвалений у грудні 2022 року закон про національні меншини – це питання є серед вимог для подальшого руху Києва в ЄС, повідомляє Європейська правда.

Про це йдеться в пресрелізі офісу румунського президента за підсумками розмови.

"Президент Румунії детально зупинився на нещодавньому ухваленні Україною закону про національні меншини, який викликав занепокоєння та невдоволення з боку румунської влади та представників румунської громади в Україні" , – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Йоганніс звернувся до Зеленського з проханням "якнайшвидше знайти рішення для розв’язання цих проблем та усунення занепокоєнь", і у зв’язку з цим міністри закордонних справ України та Румунії проведуть двосторонні переговори.

В офісі президента Румунії стверджують, що український лідер "висловив відкритість до пошуку рішень, щоб румунська громада в Україні могла користуватися тими ж правами, якими користується українська громада в Румунії".

Також румунський президент засудив атаки Росії на цивільні об'єкти та критично важливу інфраструктуру в Україні, які є воєнними злочинами відповідно до міжнародного гуманітарного права, та наголосив, що "Румунія продовжуватиме діяти для допомоги Україні та українському народу стільки, скільки це буде потрібно".

У повідомленні Зеленського у Twitter зазначається, що лідери обох держав узгодили "кроки з подальшого розвитку двосторонньої взаємодії, насамперед в оборонній галузі", а також обговорили "формулу миру" та питання двостороннього порядку денного.

Нагадаємо, 13 грудня Верховна рада ухвалила закон "Про національні меншини (спільноти) України", який присутній у так званому "євроінтеграційному пакеті". На початку листопада спікер парламенту Руслан Стефанчук стверджував, що Україна отримала висновок від міжнародних партнерів щодо законопроєкту про національні меншини. Наразі він очікує підпису президента України.

А проте, міністерство закордонних справ Румунії заявило, що безуспішно просило про консультації з українською стороною щодо закону, й висловило незадоволення низкою його положень.