ЗМІ: Іран використав у Shahed-136 деталі понад десятка західних компаній

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В одному зі збитих в Україні іранських безпілотників було виявлено компоненти, які виробили понад десять американських і західних компаній, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє CNN із посиланням на українську розвідку.

За даними телеканалу, 40 компонентів, які українці восени вилучили з іранського дрона Shahed-136, мають ознаки американського виробництва. Зокрема, йдеться про мікроконтролери та стабілізатори напруги від компанії Texas Instruments, GPS-модуль виробництва Hemisphere GNSS, мікропроцесор від NXP USA Inc та іншу електроніку.

Ще 12 деталей виготовили компанії в Канаді, Швейцарії, Японії, Тайвані та Китаї.

Журналісти зауважують відсутність доказів того, що будь-яка з цих компаній порушує американське законодавство про санкції та свідомо експортує свої технології для використання в безпілотниках. Однак наявні дані показують масштаб проблеми, з якою зіткнулася Адміністрація президента США Джо Байдена, коли пообіцяла припинити виробництво іранських безпілотників. Попри вже існуючі санкції, Іран знаходить велику кількість комерційно доступних технологій.

На запит CNN відповіли шість осіб із компаній, деталі яких знайшли в безпілотнику. Всі вони підкреслили, що засуджують будь-яке несанкціоноване використання їхньої продукції, але боротьба з цим явищем проблемна для всієї галузі.

Наприкінці грудня ​​The New York Times повідомила, що Адміністрація Байдена розгорнула масштабну програму, яка має позбавити Іран можливості виробляти та постачати безпілотники в Росію. Видання писало, що зусилля активізували після того, як наявність в цих апаратах західних компонентів стала очевидною.

Іран спершу не визнавав передачу своїх дронів росіянам: у жовтні таку інформацію заперечував офіційний представник Міністерства закордонних справ країни Насер Канані. Вже наступного місяця дипломат визнав передачу апаратів, однак зауважив, що це відбулося до початку повномасштабної агресії РФ проти України.