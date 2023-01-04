Буданов відповів на запитання, чи справді Путін смертельно хворий

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Російський диктатор Володимир Путін справді хворий на рак, повідомляє Новое время.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов в інтерв'ю ABC News, опублікованому в середу, 4 січня.

Буданов ствердно відповів на запитання, чи справді Путін смертельно хворий.

"Він уже дуже давно хворий. [на запитання про те, коли помре Путін] Я думаю, дуже скоро. Я сподіваюся… Ми думаємо, що це рак" , — сказав він.

На думку глави ГУР, у разі смерті Путіна відбудеться передача влади. Він також сказав, що війна має закінчитись до того, як глава російського режиму помре.

У травні 2022 року Кирило Буданов казав, що у Путіна кілька тяжких хвороб, серед яких рак, проте диктатор має ще принаймні кілька років.﻿

Наприкінці квітня британський таблоїд The Sun опублікував статтю про те, що Путін хворий на рак і найближчим часом на нього чекає операція. У травні видання New Lines Magazine отримало запис близького до Кремля олігарха, який каже, що Путін хворий на рак крові.

Колишній британський розвідник, офіцер МІ6 Крістофер Стіл заявляв, що Путін доволі серйозно хворий, але незрозуміло, на що саме.

Про те, що диктатор хворів на рак, заявляв і американський режисер Олівер Стоун, який раніше зняв пропагандистський фільм про Путіна.

Наприкінці 2022 року Путін відмовився від кількох важливих публічних виступів, включно зі зверненням до ради федерації РФ та підсумковою пресконференцією. Це спровокувало нову хвилю публікацій у таблоїдах про проблеми зі здоров'ям диктатора.