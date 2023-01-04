У ЄС ще в листопаді оцінювали, що Росія втратила до 60% танків в Україні

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Командувач Військової місії Європейського Союзу адмірал Ерве Блежан у листопаді 2022 року під час виступу перед депутатами Національної асамблеї Франції стверджував, що Росія втратила 60% загального запасу бойових танків, повідомляє Європейська правда.

Про це говорить стенограма виступу Блежана на засіданні комітету з питань національної оборони французького парламенту від 16 листопада, яка була опублікована в середу.

"За нашими найбільш достовірними оцінками, щонайменше 60 тисяч російських військових було вбито і втричі більше поранено, що означає, що близько 250 тисяч російських військових зараз нездатні до ведення бою" , – сказав він.

Адмірал додав, що втрати з українського боку оцінити важче, і в ЄС вважають, що вони нижчі за російські, "але все одно значні".

"Росія втратила 60% свого танкового арсеналу, а також 70% свого запасу ракет, придатних для ураження наземних цілей. Тому зараз вона використовує зенітні ракети для ураження наземних цілей, з відповідними проблемами з точністю, і розраховує на постачання обладнання з Ірану або Північної Кореї" , – додав керівник Військової місії ЄС.

Він уточнив, що характер поставок Пхеньяна оцінити важко, але Іран уже тоді надав Росії безпілотники, а також велись переговори про передання балістичних ракет середньої дальності.

Також Блежан навів оцінки ЄС, згідно з якими Росія втратила 40% бронетранспортерів та 20% артилерії з початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Він спрогнозував відновлення активних наступальних дій з боку України навесні 2023 року. Але для цього Києву потрібно сформувати три нові армійські корпуси чисельністю приблизно 75 тисяч чоловік – "приблизна чисельність сухопутної оперативної групи французької армії", зауважив адмірал.

"Тому, як ніколи, це війна на виснаження, і українці потребують нашої підтримки, щоб відновити свої сили, відремонтувати або замінити озброєння, та підтримку у відновленні своїх сил, ремонті або заміні пошкодженого чи знищеного озброєння й техніки, а також мати можливість продовжити відвоювання територій, анексованих після зими" , – наголосив він.

Як повідомлялось, генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає, що Росія готує нову хвилю наступу під час своєї агресії проти України, та також закликає не недооцінювати вплив проведеної в РФ мобілізації.