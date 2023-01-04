ОВА: Окупанти обстріляли Нікополь із артилерії, одна людина поранена

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Російські окупанти вдень у середу, 4 січня, обстріляли з важкої артилерії Нікополь на Дніпропетровщині. Внаслідок удару одна людина отримала поранення, повідомляє Новое время.

Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.

За його словами, через обстріл постраждав 64-річний чоловік. Його госпіталізували з важкими ураженнями грудної клітини.

Через обстріл сталася пожежа в приватному будинку, яку рятувальники вже загасили. Загалом пошкодження отримали до 20 осель.

У ніч на 4 січня війська РФ також обстріляли Нікопольський район. До житлових кварталів прилетіли близько десяти російських снарядів. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.