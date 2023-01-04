ОВА: Окупанти обстріляли Нікополь із артилерії, одна людина поранена
Російські окупанти вдень у середу, 4 січня, обстріляли з важкої артилерії Нікополь на Дніпропетровщині. Внаслідок удару одна людина отримала поранення, повідомляє Новое время.
Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко в Telegram.
За його словами, через обстріл постраждав 64-річний чоловік. Його госпіталізували з важкими ураженнями грудної клітини.
Через обстріл сталася пожежа в приватному будинку, яку рятувальники вже загасили. Загалом пошкодження отримали до 20 осель.
У ніч на 4 січня війська РФ також обстріляли Нікопольський район. До житлових кварталів прилетіли близько десяти російських снарядів. На щастя, обійшлося без жертв та постраждалих.