Сили оборони: Усі острови біля Херсона зараз перебувають у "сірій зоні"
Острови біля Херсона зараз перебувають у «сірій зоні», а контроль над ними буде можливий після того, як захисники України контролюватимуть обидва береги Дніпра, повідомляє Новое время.
Про це заявив начальник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євгеній Єрін в ефірі телемарафону в середу, 4 січня.
"Що стосується острова [Великий Потьомкінський]… Зараз усі острови перебувають у „сірій зоні“, яка не контролюється ні нашими військами, ні окупантами. Наші військовослужбовці намагаються проходити на ці острови та проводити певні заходи в рамках операцій, але говорити про контроль над островами неможливо. Ці острови — плавні — не є тим плацдармом, який потрібно утримувати на довгострокову перспективу", — пояснив він.
Єрін уточнив, що контроль над островами можливий після повноцінного контролю над протилежним берегом:
«Наразі це не зовсім доцільно, тому що острови проглядаються, прострілюються».
Острів Великий Потьомкінський розташований між правим і лівим берегами Дніпра. Раніше народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram опублікував відео встановлення прапора України на острові.
В ОК Південь після цього уточнили, що говорити про звільнення острова зарано, а прапор — це "сигнал для ворога, що ми працюємо".