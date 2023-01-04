Сили оборони: Усі острови біля Херсона зараз перебувають у "сірій зоні"

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Острови біля Херсона зараз перебувають у «сірій зоні», а контроль над ними буде можливий після того, як захисники України контролюватимуть обидва береги Дніпра, повідомляє Новое время.

Про це заявив начальник об'єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Євгеній Єрін в ефірі телемарафону в середу, 4 січня.

"Що стосується острова [Великий Потьомкінський]… Зараз усі острови перебувають у „сірій зоні“, яка не контролюється ні нашими військами, ні окупантами. Наші військовослужбовці намагаються проходити на ці острови та проводити певні заходи в рамках операцій, але говорити про контроль над островами неможливо. Ці острови — плавні — не є тим плацдармом, який потрібно утримувати на довгострокову перспективу" , — пояснив він.

Єрін уточнив, що контроль над островами можливий після повноцінного контролю над протилежним берегом:

«Наразі це не зовсім доцільно, тому що острови проглядаються, прострілюються».

Острів Великий Потьомкінський розташований між правим і лівим берегами Дніпра. Раніше народний депутат Олексій Гончаренко в Telegram опублікував відео встановлення прапора України на острові.

В ОК Південь після цього уточнили, що говорити про звільнення острова зарано, а прапор — це "сигнал для ворога, що ми працюємо".