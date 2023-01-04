Голова Міноборони: Польща затвердила контракт на 116 танків Abrams

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Польща затвердила контракт на 116 танків Abrams. Їх поставлять до країни протягом 2 років, повідомляє РБК-Україна.

Як повідомляє RMF24, про це заявив голова Міноборони Польщі Маріуш Блащак.

"Ми зміцнюємо броньований кулак польської армії, ми зміцнюємо польські збройні сили для ефективного стримування агресора. Одним із елементів зміцнення є саме оснащення польської армії технікою, яка є найкращим аргументом у всій нашій політиці стримування - а такою технікою є танки Abrams" , - заявив міністр, підписавши контракт.

За його словами, планується, що танки будуть направлені на базу Варшавської танкової бригади у Весолі. Постачання техніки завершаться в кінці 2024 року.

Також Блащак зазначив, що польські військові вже навчаються управлінню танків на полігоні у Бедруску.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у грудні Німеччина почала готуватися до передачі Польщі систем ППО Patriot, які планується розмістити біля польсько-українського кордону.