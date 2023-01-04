У ДПСУ вважають малоймовірним повторний наступ із Білорусі в січні

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

За даними українських прикордонників, новий напад Росії на Україну з території Білорусі навряд може відбутися в січні, повідомляє Новое время.

Про це в середу, 4 січня, заявив голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко в ефірі загальнонаціонального марафону.

"Можна спробувати повторити цей наступ, проте я впевнений, що він не буде успішний. Якщо вони готові на другу поразку, тоді можна розпочати його завтра, наприклад. Але достатніх сил у них для цього немає" , — сказав очільник ДПСУ.

Він зауважив, що наразі не фіксується створення наступальних угруповань на території РБ.

"Загальна чисельність російських окупаційних військ, які на даний момент перебувають на території Білорусі, — переважно на полігонах у Вітебській області, на достатньому віддаленні від державного кордону з Україною, — становить від 10 200 до 10 500 військовослужбовців" , — висловився Дейнеко.

За його інформацією, впродовж найближчих двох тижнів частину цих окупантів повернуть в РФ, щоб у подальшому перекинути в зону бойових дій на Донбасі. На заміну їм прибудуть інші російські військові.

23 грудня в американському Інституті вивчення війни повідомили, що РФ із жовтня створює умови для нового вторгнення на північ України. Однак поки що доказів активної підготовки ударних сил у Білорусі до наступу немає.

Раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що країна-агресорка може піти у новий великий наступ у лютому 2023 року. За його словами, він може розпочатися з території Білорусі у напрямку Києва.