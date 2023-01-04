У ДПСУ вважають малоймовірним повторний наступ із Білорусі в січні
За даними українських прикордонників, новий напад Росії на Україну з території Білорусі навряд може відбутися в січні, повідомляє Новое время.
Про це в середу, 4 січня, заявив голова Державної прикордонної служби України Сергій Дейнеко в ефірі загальнонаціонального марафону.
"Можна спробувати повторити цей наступ, проте я впевнений, що він не буде успішний. Якщо вони готові на другу поразку, тоді можна розпочати його завтра, наприклад. Але достатніх сил у них для цього немає", — сказав очільник ДПСУ.
Він зауважив, що наразі не фіксується створення наступальних угруповань на території РБ.
"Загальна чисельність російських окупаційних військ, які на даний момент перебувають на території Білорусі, — переважно на полігонах у Вітебській області, на достатньому віддаленні від державного кордону з Україною, — становить від 10 200 до 10 500 військовослужбовців", — висловився Дейнеко.
За його інформацією, впродовж найближчих двох тижнів частину цих окупантів повернуть в РФ, щоб у подальшому перекинути в зону бойових дій на Донбасі. На заміну їм прибудуть інші російські військові.
23 грудня в американському Інституті вивчення війни повідомили, що РФ із жовтня створює умови для нового вторгнення на північ України. Однак поки що доказів активної підготовки ударних сил у Білорусі до наступу немає.
Раніше Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що країна-агресорка може піти у новий великий наступ у лютому 2023 року. За його словами, він може розпочатися з території Білорусі у напрямку Києва.