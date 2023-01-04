У ДПСУ розповіли про успіхи захисників на Бахмутському напрямку

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Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Захисники України на Бахмутському напрямку просунулися на 300 метрів і закріплюються на нових позиціях, повідомляє Новое время.

Про це повідомляє пресслужба ДПСУ в середу, 4 січня.

У Держприкордонслужбі розповіли, що російські окупанти під прикриттям артилерії намагалися захопити одну з передових позицій Сил оборони. Ворожа спроба штурму провалилася, захисники України знищили дев'ятьох окупантів і поранили ще близько 20.

"Артналіт прикордонники перечекали в укриттях, а при наближенні піхоти противника відкрили вогонь… Побачивши панічний відхід загарбників, українські „зелені берети“ разом із воїнами ЗСУ контратакували. Стрімкою атакою наші бійці „на плечах“ ворога зайняли їхні позиції, а противник продовжив відступ углиб" , — додали в ДПСУ.

Раніше командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українським військовослужбовцям вдалося зірвати плани окупантів із захоплення Соледара та оточення Бахмута в 2022 році, проте росіяни не відмовилися від прагнення захопити всю Донецьку область.

Напередодні головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний розповів, що на рубежі Сватове—Кремінна, а також у напрямку Лисичанська точаться важкі бої, найскладніша ситуація — на ділянці Соледар—Бахмут—Майорськ, де ворог «фактично по своїх трупах намагається просуватися вперед».

Бахмут залишається однією з найгарячіших точок на фронті. Російський режим вже понад пів року намагається захопити місто. ЗС РФ кидають на це величезні сили, не зважаючи на втрати, проте досягти успіху їм не вдалося.