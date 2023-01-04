Генштаб: Росіяни наступають на трьох напрямках та мінують лівий берег Дніпра
Росіяни продовжують вести наступ на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському напрямках. Також проводять мінування місцевості вздовж лівого берега Дніпра, повідомляє РБК-Україна.
Про це пише Facebook-сторінка Генерального штабу ЗСУ.
Протягом доби окупанти завдали:
- 3 ракетних удари по цивільних об'єктах Костянтинівки Донецької області;
- 9 авіаційних ударів;
- 14 ударів з РСЗВ.
"Противник зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському та Авдіївському і намагається покращити тактичне положення на Куп’янському напрямках. На Новопавлівському, Запорізькому та Херсонському - веде оборону. Проводить інженерне обладнання позицій та мінування місцевості вздовж лівого берега річки Дніпро", - пише Генштаб.
Ситуація на напрямках:
- на Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка стабільна, ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.
- на Сіверському та Слобожанському напрямках танкових, мінометних та артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Карповичі, Леонівка і Грем’яч Чернігівської області; Нововасилівка - Сумської та Красне, Стариця, Огірцеве, Гатище, Вовчанськ, Устинівка, Фиголівка та Дворічна на Харківщині.
- на Куп’янському та Лиманському напрямках обстрілів з танків та всього спектру артилерії зазнали райони 15 населених пунктів. Серед них - Масютівка, Западне, Куп’янськ, Котлярівка, Берестове Харківської області та Іванівка, Площанка, Невське, Червонопопівка і Діброва на Луганщині.
- на Бахмутському та Авдіївському напрямках обстріляно райони понад 30 населених пунктів. Зокрема це - Спірне, Берестове, Веселе, Бахмут, Часів Яр, Бердичі, Авдіївка, Невельське, Красногорівка та Мар’їнка Донецької області.
- на Новопавлівському напрямку під вогневе ураження окупантів потрапили Золота Нива, Вугледар, Микільські Дачі і Пречистівка на Донеччині.
- на Запорізькому та Херсонському напрямках ворог здійснив обстріли позицій наших військ з танків, мінометів, ствольної та реактивної артилерії в районах понад 40 населених пунктів. Не припиняє тероризувати мирне населення міст та селищ вздовж правого берега річки Дніпро. Від артилерійських обстрілів російських окупантів постраждала цивільна інфраструктура Дорожнянки, Залізничного, Білогір’я, Лук’янівського і Кам’янського Запорізької області та Гаврилівки, Дудчан, Іванівки, Антонівки і Дніпровського на Херсонщині.
"В місті Луганськ, в неврологічному відділені Луганської обласної клінічної лікарні, окупанти лікують понад 100 найманців приватної військової компанії “Вагнер”, - пише Генштаб.
Протягом доби авіація завдала 17 ударів по районах зосередження ворога. Також 4 удари було здійснено по позиціях зенітно-ракетних комплексів ворога.
"Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони за поточну добу здійснили вогневе ураження пункту управління, 2 районів зосередження живої сили і військової техніки та складу боєприпасів ворога", - додає пресслужба.
Нагадаємо, що за минулу добу наші воїни знищили ще близько 720 окупантів. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає - 108 910 військових.