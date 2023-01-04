Байден відреагував на проблеми з обранням спікера Палати представників США

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Президент США Джо Байден прокоментував нездатність республіканців у Палаті представників об’єднатися за кандидата на посаду спікера, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє ABC News.

Як повідомляє ABC News, Байден заявив у середу, 4 січня, перед поїздкою у Кентуккі, що такі дії республіканців у Палаті представників США блокують її законодавчу роботу і мають не надто гарний вигляд для країни.

"Сподіваюся, що вони візьмуть себе в руки, бо решта світу дивиться на це", - сказав президент.

Байден відмовився сказати, чи має він якогось кандидата на посаду спікера, додавши, що "поняття не має", хто буде обраний.

"Це не моя проблема. Я лише вважаю, що справді соромно, що це триває так довго" , - зауважив Байден.

Видання нагадує, що спікер Палати представників - третя за ієрархією у вертикалі влади США посада. Крім того, спікер відіграє важливу роль у формуванні порядку денного Палати, зокрема затверджує фінансову допомогу.

Нагадаємо, що у вівторок, 3 січня, лідеру Республіканської партії в Палаті представників Кевіну Маккарті не вдалося заручитися достатньою підтримкою, щоб отримати пост спікера за підсумком трьох турів голосування. Таке сталося вперше з 1923 року.

Щоб бути обраним спікером, кандидату необхідно набрати більшість, що становить 218 голосів. Республіканці Палати представників мають 222 місця в новому Конгресі, але у третьому турі за Маккарті проголосували тільки 202 конгресмени.

Маккарті зіткнувся з невеликою, але рішучою групою жорстких консерваторів, які мають намір позбавити його голосів, щоб отримати вплив на посаду. Невелика частина правого флангу партії тепер відкрито наполягає на тому, щоб на посаду був обраний консервативний представник Джим Джордан.

Важливо, що члени нового складу Палати представників не можуть бути приведені до присяги, поки не оберуть спікера.

Проте сьогодні, 4 січня, як ми писали, у Палаті представників провалили обрання спікера в другому турі. Жоден із кандидатів не набрав достатньої кількості голосів.

При цьому колишній президент США Дональд Трамп закликав республіканців голосувати за Кевіна Маккарті на виборах речника Палати представників США.