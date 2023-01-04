Данілов: Жодна розвідка світу не давала Україні шансу у війні
Жодна західна розвідка не вважала, що Україна вистоїть після повномасштабного вторгнення Росії, повідомляє Новое время.
Про це розповів секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов в ефірі телемарафону.
За словами Данілова, з 30 жовтня багато представників «різних спецструктур» країн-партнерів попереджали, що на Україну чекає окупація, ліквідація вищого військово-політичного керівництва, створення концтаборів і фільтраційних таборів.
"Це те, що вони нам казали. Я їм усім казав, що ви нас просто не знаєте. Такого не буде. Хочу, щоб ви мали розуміння: жодна розвідка світу, жодна країна не давала нам шансу від слова зовсім. Вони всі вважали, що ми не будемо мати таких здібностей", — сказав секретар РНБО.
Він додав, що майже на кожній зустрічі партнери попереджали, що завдання росіян №1 — знищення керівництва України.
Данілов також сказав, що перший план окупантів полягав у тому, щоб до 7 березня захопити лівобережжя України та Київ. За його словами, з цим був пов'язаний приїзд експрезидента-втікача Віктора Януковича до Мінська в цей час.
Раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний підбив підсумки 2022 року і розповів, що Сили оборони звільнили 40% захоплених після 24 лютого територій і 28% усіх окупованих країною-агресором РФ територій. Після звільнення правобережної частини Херсонської області площа деокупованих територій сягнула майже 40 тис. кв. км.
Захисники України знищили понад 100 тисяч російських окупантів, 3 тис. танків, 6 тис. бойових броньованих машин, 2 тис. артсистем, 420 систем залпового вогню, близько 300 бойових літаків і 270 вертольотів. Лише Повітряні Сили збили 1893 повітряні цілі.