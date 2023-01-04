Посол Канади: Дії РФ проти України можна кваліфікувати як геноцид

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

На думку пані посла Канади в Україні Лариси Ґаладзи, дії Росії в контексті повномасштабної війни проти України можна вважати геноцидом українського народу, повідомляє Європейська правда.

Про це вона сказала в інтерв’ю проєкту Kyiv not Kiev.

"Я вважаю, що навіть слова Росії можна кваліфікувати як геноцид. Немає потреби шукати їх. Путін абсолютно чітко заявив, що Україна і українці не мають права на існування. Тобто якщо ви питаєте мою особисту думку, – так, однозначно" , – заявила Ґаладза.

На думку дипломатки, покарання за злочин геноцид для Росії має бути присуджене в межах правової системи – йдеться про тюремні строки та репарації.

"Вони (Росія) порушили міжнародне право. Вони порушили Статут ООН і порушили права людини. Тому нам потрібно, щоб світова та українська системи правосуддя, міжнародна система кримінального правосуддя притягнули Росію до відповідальності, росіян до відповідальності: людей, які приймали рішення про це, людей, які віддавали накази. Тих, що вчинили звірства – пройтися по них всіх з самого верху і донизу, а потім ще раз" , – наголосила вона.

Пані посол Канади також зауважила, що не бачить ніяких ознак готовності Росії до переговорів з Україною.

"Путін нещодавно сказав, що він не збирається відмовлятися від нападів та війни навіть на час різдвяних свят. Він намагається переконати своїх друзів у світі, що Україна не хоче миру. Важко повірити, але в світі ще знаходяться такі люди, такі країни, які думають, що це Україна затягує цю війну. Так, ви абсолютно праві, це частина російської дезінформації, та я думаю, що Україна та її партнери колективно роблять усе можливе, щоб боротися з цим наративом" , – додала Ґаладза.

Нагадаємо, протягом листопада й початку грудня парламенти низки європейських країн ухвалили резолюції щодо Голодомору, визнаючи його геноцидом або злочином проти українського народу. Серед останніх, 15 грудня Європарламент визнав Голодомор геноцидом.