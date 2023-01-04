Данилов пояснив, навіщо Кремль відправив Януковича до Мінська 7 березня

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Кремль планував захопити Київ та всю лівобережну Україну до 7 березня, тому відправив до цього дня президента-втікача Віктора Януковича до Мінська, повідомляє Новое время.

Про це повідомив секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов у ефірі телемарафону.

"У них було два плани. Перший план у них був: до 7 березня вони мають закінчити повністю те, що стосується Лівобережжя щодо Києва. Це був останній термін. І саме цього дня один громадянин Росії, а в минулому громадянин України Янукович перебував у Мінську, тому що він мав 7 березня вже перебувати в інших містах на території нашої країни" , - розповів Данілов.

Секретар РНБО додав, що наступним етапом росіяни хотіли захопити всю територію України, включаючи Львів, за 19 днів.

Також, за його словами, жодна західна розвідка не вважала, що Україна вистоїть після повномасштабного вторгнення Росії.

У березні Українська правда з посиланням на джерела у розвідці повідомляла, що, за задумом глави російського режиму Володимира Путіна, Янукович мав стати «президентом» України.

Наприкінці вересня керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов розповідав, що країна-терорист Росія справді збиралася «повернути» Віктора Януковича в Україну як свою маріонетку, а той «був не дуже радий цієї ідеї».

Газета WP писала, що перед повномасштабним вторгненням в Україну російська ФСБ підготувала два маріонеткові «уряду» в надії на захоплення Києва.