Естонія розпочинає процес передачі заморожених російських активів Україні
Уряд Естонії розпочинає процес передачі заморожених російських активів Україні. Оскільки Єврокомісія не просувається у ухваленні рішення про використання цих активів, повідомляє РБК-Україна.
Про це заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, повідомляє Postimees.
"Європейські країни доручили Єврокомісії розробити юридичну схему, яка б дозволила використовувати заморожені активи для допомоги та відновлення України. Але консенсусу з цього питання поки що не досягнуто. Ми обговорили це в уряді і вирішили, що паралельно почнемо створення юридичної структури, яка дозволить використати ці гроші ", - Заявив він.
Глава МЗС Естонії повідомив, що таке рішення уряду стало б прецедентом із погляду міжнародного права.
Зазначимо, що Європейський союз з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну заморозив активи Кремля, що перебувають у його розпорядженні, на суму 17 млрд євро, а санкції також заморозили валютні резерви Центрального банку Росії на суму 300 млрд євро.
Нагадаємо, в Німеччині заморожені активи підсанкційних осіб або компаній із Росії на суму близько 5 млрд євро.
Крім того, ЄС може розморозити 300 млрд євро резервів Центрального банку РФ, якщо вона добровільно приєднається до відновлення України.