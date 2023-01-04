Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній оголосив про перше різдвяне богослужіння у Києво-Печерській лаврі, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє сайт Православної Церкви України.

Як зазначає пресслужба ПЦУ, це буде перша в історії літургія предстоятеля автокефальної Православної церкви України в Києво-Печерській лаврі.

"Після отримання відповідного дозволу повідомляємо вірних та громадськість, що святкову Божественну літургію з нагоди Різдва Христового Предстоятель Православної Церкви України та Священноархімандрит Свято-Успенської Києво-Печерської Лаври Митрополит Київський і всієї України Епіфаній звершить 7 січня 2023 року в Успенському соборі Києво-Печерської Лаври. Початок богослужіння о 9-й годині ранку" , - йдеться у повідомленні.

Нещодавно повідомлялось, що предстоятель ПЦУ, митрополит Епіфаній зробив заяву щодо Києво-Печерської лаври. Він підкреслив, що процес повного повернення лаври до Православної церкви України тільки почався.

"Сьогодні ми заклали один з наріжних каменів у міцну основу помісної церкви, зробили вагомий крок для повернення української молитви до нашої національної святині - Печерської лаври. Розумію емоції багатьох. Хтось радіє так, ніби всі питання вже вирішені. Але багато питань справді потребують відповідей та рішень" , - зазначив митрополит Київський.

Проте пресслужба ПЦУ не вказує, чи будуть служби цієї церкви у храмах лаври регулярними.

Нагадаємо, заповідник "Києво-Печерська лавра" повідомив УПЦ Московського патріархату, що з 1 січня не продовжує договір користування цієї церквою Успенського собору та Трапезною церквою лаври у Верхній лаврі. Пізніше стало відомо, що Києво-Печерську лавру офіційно зареєстровано як монастир у складі ПЦУ.