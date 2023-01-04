ОВА: Росіяни за день більше пів сотні разів обстріляли Сумщину
Протягом дня російські війська 55 разів обстріляли територію Сумської області, повідомляє Українська правда.
Про це заявив очільник Сумської ОВА Дмитро Живицький.
"Протягом дня ворог завдав 55 ударів по Краснопільській, Шалигинській, Білопільській, Зноб-Новгородській та Середино-Будській громадах".
Живицький розповів, що російські війська обстрілювали прикордоння із мінометів і артилерії. В результаті обстрілів пошкоджено електролінії.