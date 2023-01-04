Кримський міст все ще зруйнований: з'явилися нові супутникові фото

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В мережі з'явились нові фото Кримського мосту, який було пошкоджено три місяці тому, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява OSINT-аналітика Бреді Ефріка в Twitter.

"На Кримському мосту було руйнування майже три місяці тому, проте супутникові знімки показують, що робітники досі усувають пошкодження" , - написав Ефрік.

The Crimean bridge was struck almost three months ago and satellite imagery shows that workers are still repairing the damage. pic.twitter.com/ubWurCvVt3 — Brady Africk (@bradyafr) January 4, 2023

Нагадаємо, що на 8 жовтня на Кримському мосту стався вибух і почалася потужна пожежа. Після інциденту повідомлялося про пошкодження автомобільного та залізничного полотна.

Офіційно ніхто не взяв відповідальності за інцидент. Але джерела повідомляли, що до вибухів могли бути причетні українські спецслужби.

Нагадаємо, в грудні російські ЗМІ повідомляли, що Путін проїхав Кримським мостом за кермом автомобіля і поспілкувався з будівельниками.