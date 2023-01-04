Зеленський: Франція виводить оборонну підтримку України на новий рівень

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Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в середу, 4 січня, заявив, що рішення Франції про постачання західних колісних танків виводить оборонну підтримку України Європою на новий рівень, повідомляє Новое время.

Глава держави нагадав, що українські захисники вперше отримають колісні танки французького виробництва і перед черговим засіданням у форматі Рамштайн, на яких обговорюють військову допомогу Україні, це "надзвичайно актуальний сигнал".

"Це те, що дає чіткий сигнал усім іншим нашим партнерам: немає зараз жодної раціональної причини того, що Україні досі не постачалися танки західного зразка… Треба поставити крапку в російській агресії саме цього року і не відкладати жодної з тих оборонних можливостей, які здатні пришвидшити поразку держави-терориста. Сучасна західна бронетехніка, танки західного зразка — це саме одна з таких ключових можливостей" , — наголосив Зеленський.

У середу, 4 січня, Володимир Зеленський провів переговори з французьким колегою Еммануелем Макроном. Представник Єлисейського палацу оголосив, що Париж передасть Україні "колісні танки" AMX-10RC — перші танки західної розробки. Також Україна отримає бронеавтомобілі Bastion.