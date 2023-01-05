ОВА: Бахмут зруйновано на понад 60%

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

, повідомляє Новое время.

Голова військової адміністрації Донецької області Павло Кириленко повідомив, що внаслідок військових дій Бахмут на понад 60 відсотків зруйнований, а в середу через ворожий обстріл у місті загинули дві жінки.

"…Ворог відкинутий на свої попередні позиції, тобто за межі міста…

Наші захисники мужньо боронять Бахмут і не дають ворогу просуватися.

Але, на жаль, від цього страждає саме місто, яке більш ніж на 60 відсотків є зруйноване.

І йдуть постійні обстріли. Так, сьогодні (4 січня – ред.) в результаті артилерійського обстрілу в місті Бахмуті дві цивільних особи – дві жінки – загинули" , - заявив голова ОВА.

Бахмут залишається однією з найгарячіших точок на фронті. Кремлівський режим вже понад півроку намагається взяти місто. Війська РФ кидають на це величезні сили, однак досягти вирішального успіху їм досі не вдалося.

Прессекретар Східного угруповання військ Сергій Череватий заявляв, що росіяни втрачають під Бахмутом від 50 до 100 людей убитими на день і стільки ж пораненими.