ISW: Як швидко Росія вичерпає іранські дрони

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Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) вирахували, що російські загарбники використають 1750 іранських безпілотників до травня 2023 року, якщо застосовуватимуть їх з інтенсивністю , як у період з вересня по грудень 2022 року, повідомляє Українська правда.

Російські війська все більше покладаються на безпілотники іранського виробництва у своїй кампанії ударів по українській критичній інфраструктурі і, ймовірно, значно вичерпали свої поточні запаси цих систем.

За даними ISW, Росія, ймовірно, буде прагнути до подальшого двостороннього співробітництва з Іраном з метою забезпечення більшої кількості високоточних систем озброєнь для використання в Україні.

Як вказують експерти, російські війська використають в Україні всі обіцяні 1750 безпілотників іранського виробництва до травня 2023 року, якщо вони будуть застосовувати їх такими ж темпами, як у період з вересня по грудень 2022 року.

Міністерство оборони Росії знову змінило виклад і формат своїх щоденних оперативних зведень, що, на думку військових аналітиків, має на меті наповнити інформаційний простір незначними заявленими успіхами та відволікти увагу від значних військових невдач.

Російський інформаційний простір продовжує використовувати офіційні відповіді на удар українських ЗРК "Гімалаї" по російській базі в Макіївці для критики проблем у російському військовому апараті.

Міністерство оборони (МО) Росії оприлюднило офіційну відповідь на удар 4 січня і пов'язало його з "наявністю та масовим використанням особовим складом, всупереч заборонам, мобільних телефонів у зоні досяжності систем озброєння противника".

При цьому російські військові блогери розкритикували російського військового командування за некомпетентність.

Багато хто із блогерів стверджував, що російське військове керівництво не розуміє реалій, з якими стикаються російські солдати на фронті, і намагається перекласти провину за власні помилки на "безлику масу" російських призовників.

Як зазначають аналітики інституту, продовження формування російських підрозділів виключно з мобілізованих призовників не призведе до створення бойової потужності, співмірною з особовим складом.

Основні висновки ISW щодо війни Росії проти України станом на 4 січня: