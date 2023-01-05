Війська РФ вночі обстріляли Нікополь з "Градів": пошкоджено будинки та ЛЕП
Росіяни вночі тричі обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії, випустили по громаді щонайменше 30 снарядів, пише Константин Широкун, РБК-Україна.
"Пошкоджено кілька будинків та господарських споруд, об'єкт соціальної інфраструктури та лінії електропередач. Люди під час ударів не постраждали" , - йдеться у повідомленні.
За словами Резніченка, також у лікарні помер 64-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення напередодні вдень – під час ворожого обстрілу Нікополя.