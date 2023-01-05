Війська РФ вночі обстріляли Нікополь з "Градів": пошкоджено будинки та ЛЕП

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Росіяни вночі тричі обстріляли Нікополь Дніпропетровської області з "Градів" та важкої артилерії, випустили по громаді щонайменше 30 снарядів, пише Константин Широкун, РБК-Україна.

"Пошкоджено кілька будинків та господарських споруд, об'єкт соціальної інфраструктури та лінії електропередач. Люди під час ударів не постраждали" , - йдеться у повідомленні.

За словами Резніченка, також у лікарні помер 64-річний чоловік, який отримав тяжкі поранення напередодні вдень – під час ворожого обстрілу Нікополя.