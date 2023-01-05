Bild: Німецькі БМП Puma виявилися непридатними до експлуатації

Видання Bild повідомляє, що Міністерство оборони Німеччини визнало в середу недостатню міцність та надійність 18 БМП Puma, які стоять на озброєнні Бундесверу, повідомляє Європейська правда.

У внутрішньому документі для представників оборонного комітету Бундестагу про бойову машину піхоти сказано: "Вона, безсумнівно, має здатність надати військам вищу ефективність в бою". Але додається, що "для системи, готової до війни, цей вищий ефект повинен йти пліч-о-пліч з міцністю і надійністю у використанні та експлуатації".

Досвід показує, "що ця дуже складна система озброєння в її нинішньому проєктному статусі може експлуатуватися лише за допомогою тісно взаємопов'язаної технічної та логістичної концепції, що складається з військ, армійської ремонтної логістики, управління проєктами та промисловості", йдеться у документі.

Під час маневрів у Нижній Саксонії всі БМП вийшли з ладу. Їх довелося ремонтувати на заводі-виробнику Rheinmetall. У понеділок було оголошено: 17 з 18 Puma Бундесверу знову на ходу.

Технічні недоліки БМП усунуто, йдеться у листі до оборонних експертів у Бундестазі. "Вихід з ладу окремих високоякісних деталей і пошкодження від загоряння вимагають подальших технічних розслідувань" – йдеться у листі. Повна бойова готовність матеріальної частини ще не відновлена, однак необхідні роботи будуть виконані.

Таким чином документ робить висновок, що БМП не придатні для війни. І, ймовірно, не будуть придатні на перших порах. Системи озброєння будуть поступово вдосконалюватися шляхом модернізації.