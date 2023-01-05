РосЗМІ: Пригожин звільнив злочинців, які воювали в Україні

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Російське інформагентство "РИА "Новости" повідомляє, що керівник приватної військової компанії "Вагнер" Євген Пригожин відпустив на волю першу партію злочинців, які були набрані для війни в Україні з місць ув'язнення, з них також зняті всі судимості, повідомляє Українська правда.

Російські пропагандисти виклали відповідне відео, де Пригожин спілкується зі злочинцями. За його словами, суспільство повинно ставитись до них "з повагою".

Пригожин стверджує, що багатьом з тих, хто сидів у таборах, залишались до виходу на волю лічені дні, вони пішли на загарбницьку війну, бо "просто Батьківщину хотілося захищати".

Наостанок Пригожин дав рекомендації злочинцям.