Патріарх РПЦ Кирило закликав до "різдвяного перемир'я"
Глава Російської православної церкви патріарх Кирило, який відкрито схвалив війну РФ проти України, закликав до "різдвяного перемир'я".
"Я, Кирило, Патріарх Московський і всієї Русі, звертаюся до всіх сторін, залучених до "міжусобного конфлікту", із закликом припинити вогонь і встановити Різдвяне перемир'я з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня, щоб православні люди могли відвідати служби у день Різдва Христового", - заявив Кирило.
Раніше глава РПЦ заявляв, що окупанти в Україні захищають Росію, і ними "рухає внутрішнє моральне почуття, яке ґрунтується на православній вірі".