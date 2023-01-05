Патріарх РПЦ Кирило закликав до "різдвяного перемир'я"

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Глава Російської православної церкви патріарх Кирило, який відкрито схвалив війну РФ проти України, закликав до "різдвяного перемир'я".

"Я, Кирило, Патріарх Московський і всієї Русі, звертаюся до всіх сторін, залучених до "міжусобного конфлікту", із закликом припинити вогонь і встановити Різдвяне перемир'я з 12.00 6 січня до 24.00 7 січня, щоб православні люди могли відвідати служби у день Різдва Христового" , - заявив Кирило.

Раніше глава РПЦ заявляв, що окупанти в Україні захищають Росію, і ними "рухає внутрішнє моральне почуття, яке ґрунтується на православній вірі".