Собор та церкву Києво-Печерської Лаври офіційно повернули у держвласність

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Міністр культури та інформпоілтики Олександр Ткаченко повідомив﻿, що Успенський собор та Трапезну церкву Києво-Печерської Лаври офіційно повернули у державне користування, намісник Лаври від УПЦ МП Павло (Лебідь) не з'явився на підписання акту повернення культових споруд.

"Щойно завершила роботу комісія для приймання-передачі Успенського собору та Трапезної церкви від Української Православної Церкви до держави. В комісію увійшли представники Національного заповідника, юридичної компанії "Міллер", УПЦ, МКІП.

Комісія розпочала свою роботу 2 січня цього року та займалася інвентаризацією майна, а також складанням акту технічного огляду двох будівель. Робота комісії забезпечила комплексний опис майна Успенського собору та Трапезної церкви, стан іконостасів, та ікон, іншого майна, щоб повернути його балансоутримувачу" , - повідомив міністр.

Деталі: Ткаченко повідомив, що за підсумками роботи комісії був підписаний відповідний акт повернення культових споруд зі сторони УПЦ.

"Незважаючи на те, що на останнє засідання комісії не з’явився митрополит Павло, який мав підписати акт, це не є перешкодою для повернення державного майна" , - підкреслив міністр.