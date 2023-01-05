Міноборони Білорусі заявило, що війська РФ продовжать прибувати до країни

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

До Білорусь продовжать прибувати особовий склад, озброєння, військова і спеціальна техніка збройних сил Росії, повідомили в Міноборони країни, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомила пресслужба Міноборони Білорусі.

Стверджується, що нарощування угруповання військ Росії та Білорусі відбувається "у рамках забезпечення військової безпеки Союзної держави".

З підрозділами РФ, що прибувають, на білоруських полігонах сплановано подальше проведення заходів бойового злагодження.

Крім того, планується проведення спільного льотно-тактичного навчання з метою підвищення рівня бойової підготовки авіаційних підрозділів обох країн.

Білоруські військові твердять, що створення російсько-білоруського угруповання військ на території країни начебто пов'язане з обстановкою, що складається поблизу кордонів.

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