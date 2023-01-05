Кулеба: Росія хотіла влаштувати свого шпигуна до суду Гааги з двома цілями

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Різдвяна акція на передплату для Юридичних та Фізичних осіб!

Росія намагалася влаштувати шпигуна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, щоб отримати доступ до інформації суду та мати можливість впливати на рішення органу, повідомляє Новое время.

Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю арабському телеканалу Al Aan TV.

Український міністр наголосив, що Росія по всьому світу намагається втручатися в роботу міжнародних організацій та підкуповувати експертів та лідерів думок. Таким чином, країна-агресор хоче змінити суспільне сприйняття агресії проти України на свою користь.

"Я думаю, що Росія має дві цілі. По-перше, вона хоче отримати доступ до інформації, файлів, побачити, якою саме інформацією володіє МКС. І по-друге, амбітніша мета — впливати на позицію МКС зсередини" , — розповів він.

16 червня Служба розвідки Нідерландів викрила росіянина, який намагався під фальшивим ім'ям проникнути до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Він спробував в'їхати до Нідерландів як громадянин Бразилії для проходження стажування у суді у квітні.