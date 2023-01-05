Кулеба: Росія хотіла влаштувати свого шпигуна до суду Гааги з двома цілями
Росія намагалася влаштувати шпигуна до Міжнародного кримінального суду в Гаазі, щоб отримати доступ до інформації суду та мати можливість впливати на рішення органу, повідомляє Новое время.
Про це повідомив глава МЗС України Дмитро Кулеба в інтерв'ю арабському телеканалу Al Aan TV.
Український міністр наголосив, що Росія по всьому світу намагається втручатися в роботу міжнародних організацій та підкуповувати експертів та лідерів думок. Таким чином, країна-агресор хоче змінити суспільне сприйняття агресії проти України на свою користь.
"Я думаю, що Росія має дві цілі. По-перше, вона хоче отримати доступ до інформації, файлів, побачити, якою саме інформацією володіє МКС. І по-друге, амбітніша мета — впливати на позицію МКС зсередини", — розповів він.
16 червня Служба розвідки Нідерландів викрила росіянина, який намагався під фальшивим ім'ям проникнути до Міжнародного кримінального суду в Гаазі. Він спробував в'їхати до Нідерландів як громадянин Бразилії для проходження стажування у суді у квітні.