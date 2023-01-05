ГУР: Путін може вдатися до ядерних провокацій на територіях Криму та Білорусі

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Російський диктатор Володимир Путін розглядає тимчасово окупований Крим і Білорусь як території для проведення ядерних провокацій, повідомляє Ділова столиця.

Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ повідомив представник пресслужби Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Він зазначив, що з боку сучасної Росії і режиму Путіна не можна виключати загрозу ядерного удару.

"Є інформація, що окупований Крим і територія сучасної Білорусі розглядаються Путіним для проведення такого роду провокацій. Вся ця інформація відстежується, є розвіддані" , — сказав Юсов.

При цьому він наголосив, що навіть у Кремлі розуміють, що такий крок, якщо він відбудеться, стане останнім для керівного російського режиму.

Нагадаємо, раніше представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький заявив, що Україна постійно стежить за переміщенням російської ядерної зброї.